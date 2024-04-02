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Наталья Бочкарёва похвасталась фигурой в обтягивающем платье после пластики живота у скандального хирурга

Актриса Бочкарева продемонстрировала фигуру в облегающем платье после пластики

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Шоу-бизнес

Звезда ситкома "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева появилась на празднике сына в облегающем платье, которое выгодно подчеркивало ее фигуру после пластической операции у Тимура Хайдарова.

Актриса Бочкарева продемонстрировала фигуру в облегающем платье после пластики
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Натальи Бочкаревой в Инстаграм is licensed under public domain

Младшему сыну артистки исполнился один год. Женщина хотела сделать операцию сразу же после родов, но врач потребовал от нее набраться терпения и восстановиться. Таким образом актриса "легла под нож" только спустя несколько месяцев.

Наталья Бочкарева заплатила за хирургическое вмешательство два миллиона рублей, но ни разу не пожалела о своем решении.

У актрисы помимо младшего наследника есть двое старших детей — 17-летний сын Иван и 16-летняя дочь Мария.

Ранее блогер Николай Соболев рассказал об изменениях в жизни после снятия статуса иноагента.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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