Наталья Бочкарёва похвасталась фигурой в обтягивающем платье после пластики живота у скандального хирурга

Звезда ситкома "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева появилась на празднике сына в облегающем платье, которое выгодно подчеркивало ее фигуру после пластической операции у Тимура Хайдарова.
Младшему сыну артистки исполнился один год. Женщина хотела сделать операцию сразу же после родов, но врач потребовал от нее набраться терпения и восстановиться. Таким образом актриса "легла под нож" только спустя несколько месяцев.
Наталья Бочкарева заплатила за хирургическое вмешательство два миллиона рублей, но ни разу не пожалела о своем решении.
У актрисы помимо младшего наследника есть двое старших детей — 17-летний сын Иван и 16-летняя дочь Мария.
Ранее блогер Николай Соболев рассказал об изменениях в жизни после снятия статуса иноагента.
Анастасия Волочкова, которая в последнее время сильно похудела, рассказала о своём скудном рационе питания.