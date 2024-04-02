Николай Соболев рассказал, как изменилась его жизнь после снятия статуса иностранного агента

Блогер Соболев стал вновь получать рекламные предложения после снятия статуса иноагента

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Николай Соболев в YouTube-шоу "Дневник Хача" признался, что после снятия статуса иноагента к нему начали поступать предложения по рекламе, различным проектам.

Фото: youtube.com by канал SOBOLEV is licensed under public domain

"С разных сторон по три предложения каждый день. Телеканалы, рекламодатели, политика, образовательные сферы", — поделился Николай.

В настоящее время у него развилась бессонница, так как он на постоянной основе прокручивает в голове все те дела, которые необходимо осуществить. Снятие статуса иноагента привнесло в его жизнь положительную мотивацию.

Николай Соболев считает снятие статуса иностранного агента "перерождением", при этом он отмечает свою патриотическую позицию.

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