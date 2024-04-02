"Аншлаги на концертах": стало известно, кто помогает Орбакайте собирать полные залы на своих выступлениях

Певица Алла Пугачева смогла повлиять на востребованность дочери, исполнительниц Кристины Орбакайте в Израиле. Об этом изданию "Абзац" заявил музыкальный обозреватель Владимир Полупанов.
В России практически все выступления артистки были отменены, а в Израиле все билеты на концерты в четырех городах уже распроданы.
Владимир Полупанов уверен, что Алла Пугачева смогла оказать влияние своей личностью на русскую диаспору, обосновавшуюся в Израиле.
"В нашей стране Кристине, наоборот, мешает эта близкая родственная связь. Отмена концертов в России — в том числе шлейф токсичности от Аллы Пугачевой", — отметил эксперт.
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