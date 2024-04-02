"Аншлаги на концертах": стало известно, кто помогает Орбакайте собирать полные залы на своих выступлениях

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Алла Пугачева повлияла на востребованность Кристины Орбакайте в Израиле

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачева смогла повлиять на востребованность дочери, исполнительниц Кристины Орбакайте в Израиле. Об этом изданию "Абзац" заявил музыкальный обозреватель Владимир Полупанов.

Фото: youtube.com by канал Кристина Орбакайте is licensed under public domain

В России практически все выступления артистки были отменены, а в Израиле все билеты на концерты в четырех городах уже распроданы.

Владимир Полупанов уверен, что Алла Пугачева смогла оказать влияние своей личностью на русскую диаспору, обосновавшуюся в Израиле.

"В нашей стране Кристине, наоборот, мешает эта близкая родственная связь. Отмена концертов в России — в том числе шлейф токсичности от Аллы Пугачевой", — отметил эксперт.

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