Волочкова прокомментировала сообщения о своем алкоголизме

Балерина Анастасия Волочкова в шоу "Алена, блин!" заявила, что она не страдает от алкогольной зависимости.
По ее словам, она спокойно может прожить без употребления спиртных напитков. К тому же, при наличии зависимости такого рода, ей бы не удалось проводить по три часа в день в балетном зале на пуантах.
"У меня нет привязанности или зависимости от этого просекко", — сказала Анастасия Волочкова.
В январе в Сети появилось видео в домашней обстановке, на котором в нетрезвом состоянии запечатлены Анастасия Волочкова и Никита Джигурда. Бывшие друзья танцевали, а в один момент актер упал на колени и поцеловал балерину в интимную зону.
Впоследствии звезда балета обвинила товарища в том, что он слил видео в Сеть и прекратила с ним общение.
Ранее стало известно, что пасынок Олега Газманова отказался от фамилии народного артиста РФ.
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