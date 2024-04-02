Волочкова прокомментировала сообщения о своем алкоголизме

Балерина Волочкова опровергла у себя алкогольную зависимость

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова в шоу "Алена, блин!" заявила, что она не страдает от алкогольной зависимости.

Фото: youtube.com by канал Алена, блин! is licensed under public domain

По ее словам, она спокойно может прожить без употребления спиртных напитков. К тому же, при наличии зависимости такого рода, ей бы не удалось проводить по три часа в день в балетном зале на пуантах.

"У меня нет привязанности или зависимости от этого просекко", — сказала Анастасия Волочкова.

В январе в Сети появилось видео в домашней обстановке, на котором в нетрезвом состоянии запечатлены Анастасия Волочкова и Никита Джигурда. Бывшие друзья танцевали, а в один момент актер упал на колени и поцеловал балерину в интимную зону.

Впоследствии звезда балета обвинила товарища в том, что он слил видео в Сеть и прекратила с ним общение.

Ранее стало известно, что пасынок Олега Газманова отказался от фамилии народного артиста РФ.