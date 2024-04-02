Певец Игорь Николаев решил, что пришло лето и разделся: "Всем физкульт-привет!"

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Певец Игорь Николаев порадовался летней погоде в Подмосковье

0:42
Шоу-бизнес

Певец и композитор Игорь Николаев опубликовал фото с весенней пробежки.

Певец Игорь Николаев порадовался летней погоде в Подмосковье
Фото: Инстаграм Игоря Николаева

Игорь Николаев оопубликовал в Инстаграм* фото, на котором он греется под лучами весеннего солнца, нарядившись в футболку с короткими рукавами.

"В Подмосковье сегодня внезапное лето. Поэтому сегодня вместо беговой дорожки — солнечные весенние аллеи! Всем физкульт-привет!" — написал под фото артист.

Ранее Игорь Николаев поделился архивным фото с Владимиром Пресняковым. На снимке у артистов супер модные причёски из прошлого.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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