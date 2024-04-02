Стало известно о страшных последствиях для здоровья Пугачевой из-за бесчисленного количества пластических операций

Хирург Володченков рассказал о неудачной подтяжке лица у Пугачевой

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Пластический хирург Иван Володченков в беседе с "КП" рассказал о неудачной операции у певицы Аллы Пугачевой.

Фото: youtube.com by канал Gazgolder is licensed under public domain

Артистка старается делать различные омолаживающие процедуры, которые помогают ей сохранять красоту. При этом она не единожды делала операции на все зоны, и, судя по всему, последняя подтяжка прошла неудачно.

"При последней подтяжке либо были задеты щечные ветви лицевого нерва, либо это уже пошли атрофические изменения щечных ветвей лицевого нерва, которые замедляют или делают не совсем корректной мышечную работу", — заявил Володченков.

Специалист изучил последние фото певицы и оценил ее состояние — он посчитал, что она как минимум три раза делала подтяжку лица. В настоящее время у нее деформирована ушная раковина, а нижняя челюсть проходит на разных уровнях.

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