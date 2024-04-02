Автор книги о Гарри Поттере Джоан Роулинг возмущена новым законом о транс-персонах

Джоан Роулинг раскритиковала наказание за некоррекнтое обращение к транс-персонам

Писательница Джоан Роулинг раскритиковала новый закон Шотландии, наказывающий за применение неправильного местоимения по отношению к транс-персонам.

Фото: Инстаграм Джоан Роулинг

Литератор считает, что новый закон защищает права мужчин, сменивших пол, но не даёт дополнительной защиты женщинам.

Автор книг о Гарри Поттере возмущена тем, что простое описание биологического пола считается уголовным преступлением. Роулинг заявила, что таким образом в Шотландии подходит к концу свобода слова.

"Сейчас я нахожусь за границей, но если то, что я написала, будет квалифицировано как преступление с точки зрения нового закона, то жду не дождусь, когда меня арестуют после возвращения на родину Шотландского возрождения", — написала Джоан Роулинг в социальной сети Х, принадлежащей Илону Маску.