Сергей Лазарев планирует продавать под собственным именем женские трусы

Сергей Лазарев собирается продавать женское белье под своим именем

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский певец и артист Сергей Лазарев подал заявку в Роспатент на регистрацию своего имени и монограммы из двух букв, образующих сердце, в качестве товарного знака. Об этом пишет Агентство городских новостей "Москва".

Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV is licensed under public domain

Сообщается, что музыкант сможет производить и продавать под своим брендом одежду, женское белье, канцтовары и другое. Помимо этого ему разрешат заниматься рекламой, маркетингом, организацией шоу и видеозаписью. Представители звезды от комментариев отказались.

В январе с регистрацией бренда в Роспатент обратилась и Лариса Гузеева. Помимо этого в Сети ходила информация, что с таким же желанием выступает и Дмитрий Нагиев.

Ранее стало известно, что Валерий Леонтьев в одиночестве встретил 75-летие.