Валерий Леонтьев в одиночестве отпраздновал в Москве свой 75-летний юбилей

Валерий Леонтьев праздновал свой 75-летний юбилей один

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Валерий Леонтьев тайно приехал в Москву и в одиночестве встретил свой юбилей — ему исполнилось 75 лет. Об этом сообщает НТВ.

Фото: youtube.com by канал Валерий Леонтьев is licensed under public domain

Авторы передачи рассказали, что исполнитель отказался принимать дома журналистов и многолетнюю поклонницу Ирину, пожелавшую поздравить кумира. Телохранители артиста угрожали женщине, что вынесут ее из подъезда "в разобранном виде". Но соседи подтвердили, что Леонтьев был у себя в квартире.

Филипп Киркоров в эксклюзивном комментарии для НТВ пояснил, что его коллега — очень скромный человек, который не любит праздновать дни рождения на широкую ногу.

В марте появилась информация, что Валерий Леонтьев покидает эстраду без прощальных гастролей.

Ранее стало известно о ликвидации последнего бизнеса в России Семена Слепакова* (признан в РФ иноагентом).