Валерий Леонтьев в одиночестве отпраздновал в Москве свой 75-летний юбилей

Певец Валерий Леонтьев тайно приехал в Москву и в одиночестве встретил свой юбилей — ему исполнилось 75 лет. Об этом сообщает НТВ.
Авторы передачи рассказали, что исполнитель отказался принимать дома журналистов и многолетнюю поклонницу Ирину, пожелавшую поздравить кумира. Телохранители артиста угрожали женщине, что вынесут ее из подъезда "в разобранном виде". Но соседи подтвердили, что Леонтьев был у себя в квартире.
Филипп Киркоров в эксклюзивном комментарии для НТВ пояснил, что его коллега — очень скромный человек, который не любит праздновать дни рождения на широкую ногу.
В марте появилась информация, что Валерий Леонтьев покидает эстраду без прощальных гастролей.
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