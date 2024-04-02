Семен Слепаков окончательно оборвал все связи с Россией

Комик и актер Семен Слепаков* (признан в РФ иноагентом) ликвидировал свое ИП, тем самым закрыв последний бизнес в России. Об этом сообщает Shot.
Через закрытое ИП артист получал средства от рекламы и других контрактов, но накануне вступило в силу решение о закрытии бизнеса.
В прошлом году в июне суд отклонил иски Семена Слепакова, Максима Галкина* (признан в РФ иноагентом) и Ильи Варламова* (признан в РФ иноагентом) к Минюсту РФ с требованием снять с них статус иностранных агентов. Представители артистов заявляли на заседании о нарушении свободы слова и необоснованности принятого решения.
Семен Слепаков оказался в реестре иноагентов 14 апреля 2023 года. Минюст РФ утверждает, что комик получал финансирование от иностранных источников, критиковал проведение СВО, а также формировал негативное отношение к службе в ВС РФ и российским гражданам.
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