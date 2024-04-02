63-летняя телеведущая Екатерина Андреева раскрыла секрет неувядающей красоты

Ведущая программы "Вести" Екатерина Андреева объяснила, что помогает ей не стареть.
Андреева рассказала, что сохранять неувядающую красоту ей помогает правильный образ жизни, уход за кожей и здоровое питание. Она питается фруктами, овощами и цельными злаками. Посоветовала звезда ТВ выпивать не менее 1,5 литра воды в день. Рекомендует она также пить зелёный чай.
Из физической активности 63-летняя Андреева предпочитает йогу.
Диктор уверена, что в первую очередь выглядеть молодо ей помогает позитивный взгляд на жизнь, в которой нет места злости и обидам.
Практикует знаменитость иглотерапию по старинной китайской традиции. Это, по её словам, стимулируют нужные точки на теле, что приводит к омоложению организма.
Ранее постройневшая балерина Анастасия Волочкова рассказала, чем она питается.
Анастасия Волочкова, которая в последнее время сильно похудела, рассказала о своём скудном рационе питания.