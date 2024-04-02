63-летняя телеведущая Екатерина Андреева раскрыла секрет неувядающей красоты

Телеведущая Екатерина Андреева рассказала, как ей удаётся сохранять молодость

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Ведущая программы "Вести" Екатерина Андреева объяснила, что помогает ей не стареть.

Фото: Инстаграм Екатерины Андреевой

Андреева рассказала, что сохранять неувядающую красоту ей помогает правильный образ жизни, уход за кожей и здоровое питание. Она питается фруктами, овощами и цельными злаками. Посоветовала звезда ТВ выпивать не менее 1,5 литра воды в день. Рекомендует она также пить зелёный чай.

Из физической активности 63-летняя Андреева предпочитает йогу.

Диктор уверена, что в первую очередь выглядеть молодо ей помогает позитивный взгляд на жизнь, в которой нет места злости и обидам.

Практикует знаменитость иглотерапию по старинной китайской традиции. Это, по её словам, стимулируют нужные точки на теле, что приводит к омоложению организма.

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