Обворожительная Вера Брежнева опубликовала весеннюю фотосъёмку: "Так нежно"

Вера Брежнева показала весеннюю фотосессию с цветами

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Вера Брежнева поделилась кадрами с цветочной фотосессии.

Фото: Инстаграм Веры Брежневой

Исполнительница хита "Любовь спасёт мир" разместила в Инстаграм* процесс фотосъёмки. На видео вера позирует в живых цветах. Одеждой ей служат нежно-розовые цветы.

"Весна, цветы, цвета", — написала под своим постом Брежнева.

Поклонники 42-летней артистки засыпали Веру комплиментами.

"Она точно знает секрет молодости"; "Так нежно, естественная красота завораживает"; "Олицетворение весны", — писали фолловеры под постом певицы.

Ранее обворожительная Вера Брежнева показала фигуру в обтягивающем комбинезоне.

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