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Обворожительная Вера Брежнева опубликовала весеннюю фотосъёмку: "Так нежно"

Вера Брежнева показала весеннюю фотосессию с цветами

0:48
Шоу-бизнес

Певица Вера Брежнева поделилась кадрами с цветочной фотосессии.

Вера Брежнева показала весеннюю фотосессию с цветами
Фото: Инстаграм Веры Брежневой

Исполнительница хита "Любовь спасёт мир" разместила в Инстаграм* процесс фотосъёмки. На видео вера позирует в живых цветах. Одеждой ей служат нежно-розовые цветы.

"Весна, цветы, цвета", — написала под своим постом Брежнева.

Поклонники 42-летней артистки засыпали Веру комплиментами.

"Она точно знает секрет молодости";

"Так нежно, естественная красота завораживает";

"Олицетворение весны", — писали фолловеры под постом певицы.

Ранее обворожительная Вера Брежнева показала фигуру в обтягивающем комбинезоне.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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