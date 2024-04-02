Обворожительная Вера Брежнева опубликовала весеннюю фотосъёмку: "Так нежно"

Певица Вера Брежнева поделилась кадрами с цветочной фотосессии.
Исполнительница хита "Любовь спасёт мир" разместила в Инстаграм* процесс фотосъёмки. На видео вера позирует в живых цветах. Одеждой ей служат нежно-розовые цветы.
"Весна, цветы, цвета", — написала под своим постом Брежнева.
Поклонники 42-летней артистки засыпали Веру комплиментами.
"Она точно знает секрет молодости";
"Так нежно, естественная красота завораживает";
"Олицетворение весны", — писали фолловеры под постом певицы.
Ранее обворожительная Вера Брежнева показала фигуру в обтягивающем комбинезоне.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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