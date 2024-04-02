Юрий Лоза привёл новые аргументы, подтверждающие теорию о плоской Земле: всё закреплено на ниточках

Юрий Лоза добавил новых фактов в пользу теории о плоской Земле

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Певец Юрий Лоза объяснил, какие явления природы потверждают его убеждение в том, что Земля плоская.

Фото: ВК-аккаунт Юрия Лозы

Автор и сиполнитель хита "Плот", наблюдая за окружающим миром, опроверг данные учёных о том, что планета Земля имеет шарообразную форму. Он отметил, что реки по круглой поверхности не текут, а в планетариях никто не создал модель притяжения земных объектв друг к другу.

"Всё закреплено на палочках, на ниточках или на куполе", — отметил певец.

Пищу для ума артисту даёт и наука картография.

"Самолёты летают по картам плоской Земли, корабли плавают по картам плоской Земли, и эмблема ООН — это карта плоской Земли", — сказал Лоза в интервью Борису Корчевникову.

Ранее Юрий Лоза выразил обеспокоенность по поводу того, что российские зрители массово сдают билеты на концерты. Он считает, что артисты могут остаться без работы.