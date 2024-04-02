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Юрий Лоза привёл новые аргументы, подтверждающие теорию о плоской Земле: всё закреплено на ниточках

Юрий Лоза добавил новых фактов в пользу теории о плоской Земле

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Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза объяснил, какие явления природы потверждают его убеждение в том, что Земля плоская.

Юрий Лоза добавил новых фактов в пользу теории о плоской Земле
Фото: ВК-аккаунт Юрия Лозы

Автор и сиполнитель хита "Плот", наблюдая за окружающим миром, опроверг данные учёных о том, что планета Земля имеет шарообразную форму. Он отметил, что реки по круглой поверхности не текут, а в планетариях никто не создал модель притяжения земных объектв друг к другу.

"Всё закреплено на палочках, на ниточках или на куполе", — отметил певец.

Пищу для ума артисту даёт и наука картография.

"Самолёты летают по картам плоской Земли, корабли плавают по картам плоской Земли, и эмблема ООН — это карта плоской Земли", — сказал Лоза в интервью Борису Корчевникову.

Ранее Юрий Лоза выразил обеспокоенность по поводу того, что российские зрители массово сдают билеты на концерты. Он считает, что артисты могут остаться без работы.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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