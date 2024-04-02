Юрий Лоза привёл новые аргументы, подтверждающие теорию о плоской Земле: всё закреплено на ниточках

Певец Юрий Лоза объяснил, какие явления природы потверждают его убеждение в том, что Земля плоская.
Автор и сиполнитель хита "Плот", наблюдая за окружающим миром, опроверг данные учёных о том, что планета Земля имеет шарообразную форму. Он отметил, что реки по круглой поверхности не текут, а в планетариях никто не создал модель притяжения земных объектв друг к другу.
"Всё закреплено на палочках, на ниточках или на куполе", — отметил певец.
Пищу для ума артисту даёт и наука картография.
"Самолёты летают по картам плоской Земли, корабли плавают по картам плоской Земли, и эмблема ООН — это карта плоской Земли", — сказал Лоза в интервью Борису Корчевникову.
Ранее Юрий Лоза выразил обеспокоенность по поводу того, что российские зрители массово сдают билеты на концерты. Он считает, что артисты могут остаться без работы.
Анастасия Волочкова, которая в последнее время сильно похудела, рассказала о своём скудном рационе питания.