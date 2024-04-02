Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экс-премьер Украины назвал Зеленского узурпатором власти
Топ-7 ошибок российских туристов на Кубе
Уход за кожей в области декольте
Юрий Лоза добавил новых фактов в пользу теории о плоской Земле
Знакомим с красивым цветком - херантусом
Только около 8% населения Украины готовы вступить в ряды ВСУ
Артем Ткаченко сообщил, что съемки продолжения "Вампиров средней полосы" начнутся в июле 2024 года
Эксперты рассказали о способах обмана при покупке корма для питомца
"Оникс" — самая результативная ракета по прорыву ПВО Украины
Лера Кудрявцева креативно поздравила Сергея Лазарева с днëм рождения: твоя баба Лера

Лера Кудрявцева забавно поздравила Сергея Лазарева с 41-летием: "Конечно, старый ты стал"

0:56
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева опубликовала забавный пост в честь дня рождения Сергея Лазарева.

Лера Кудрявцева забавно поздравила Сергея Лазарева с 41-летием: "Конечно, старый ты стал"
Фото: Инстаграм Леры Кудрявцевой

Кудрявцева опубликовала в Инстаграм* фото, на котором они вместе с Лазаревым жадно едят шашлыки. Телеведущая ласково назвала певца Серенью и отметила, что их дружбе уже 150 лет.

"Конечно, старый ты стал, что уж, Поэтому желаю здоровья, в твоем возрасте сам понимаешь — это главное! Счастья, любви, удачи — стандартный набор туда же", — написала звезда ТВ под фото.

Подписала свой пост ведущая шоу "Звёзды сошлись" "баб Лерой".

Лазарев, которому 1 апреля исполнился 41 год, ответил на креативное поздравление.

"Моя бриллиантовая нога, люблю тебя, баб Лер. Твой дед", — написал певец.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Тренер назвал плюсы регулярных приседаний

Стало известно, чем полезны ежедневные приседания.

Тренер рассказал, что будет, если приседать каждый день по 20 раз
Анастасия Волочкова раскрыла свой секрет похудения
Постройневшая Анастасия Волочкова рассказала, чем она питается: "Утром два варёных яйца всмятку"
Борьба с клещами с помощью запахов: рассказываем какие они не любят
Эти иномарки не ржавеют даже со временем. Эксперты объяснили секреты их стойкости
Под городом Часов Яр готовится наступление, очередной теракт от киевского режима Дмитрий Плотников Дарья Асламова: Индия глазами спецкора Pravda.Ru Дарья Асламова На Украине не верят, что Харьков будет взят ВС РФ. Но факты говорят об обратном Любовь Степушова
Будете бегать за тапочками: породы собак, которые спокойно могут вас съесть
Эксперт рассказал о том, как вода с чиа может стимулировать метаболизм и снизить желание к сладкому
7 упражнений для плоского живота, для выполнения которых вам понадобится только стена
7 упражнений для плоского живота, для выполнения которых вам понадобится только стена
Последние материалы
Самые чистые страны в мире
Викторию Боню отчитали за нездоровые методы похудения
EurekAlert: израильские учёные записали звуки, издаваемые растениями в стрессе
Чемпион Formula Drift Челси ДеНофа приобрел Porsche Cayman S для дрифта
Эфирное масло мяты для шикарных волос: действительно ли оно работает
Ветеринары назвали привычки, которые вредят вашей кошке
"Тинькофф": мошенники начали использовать гибридную схему обмана
Печенье с рикоттой и пряностями: простой рецепт вкусной закуски
Новая схема мошенничества по телефону от злоумышленников
Дарья Асламова: Индия глазами спецкора Pravda.Ru
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников