Лера Кудрявцева креативно поздравила Сергея Лазарева с днëм рождения: твоя баба Лера

Лера Кудрявцева забавно поздравила Сергея Лазарева с 41-летием: "Конечно, старый ты стал"

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева опубликовала забавный пост в честь дня рождения Сергея Лазарева.

Фото: Инстаграм Леры Кудрявцевой

Кудрявцева опубликовала в Инстаграм* фото, на котором они вместе с Лазаревым жадно едят шашлыки. Телеведущая ласково назвала певца Серенью и отметила, что их дружбе уже 150 лет.

"Конечно, старый ты стал, что уж, Поэтому желаю здоровья, в твоем возрасте сам понимаешь — это главное! Счастья, любви, удачи — стандартный набор туда же", — написала звезда ТВ под фото.

Подписала свой пост ведущая шоу "Звёзды сошлись" "баб Лерой".

Лазарев, которому 1 апреля исполнился 41 год, ответил на креативное поздравление.

"Моя бриллиантовая нога, люблю тебя, баб Лер. Твой дед", — написал певец.

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