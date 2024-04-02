Лера Кудрявцева креативно поздравила Сергея Лазарева с днëм рождения: твоя баба Лера

Лера Кудрявцева опубликовала забавный пост в честь дня рождения Сергея Лазарева.
Кудрявцева опубликовала в Инстаграм* фото, на котором они вместе с Лазаревым жадно едят шашлыки. Телеведущая ласково назвала певца Серенью и отметила, что их дружбе уже 150 лет.
"Конечно, старый ты стал, что уж, Поэтому желаю здоровья, в твоем возрасте сам понимаешь — это главное! Счастья, любви, удачи — стандартный набор туда же", — написала звезда ТВ под фото.
Подписала свой пост ведущая шоу "Звёзды сошлись" "баб Лерой".
Лазарев, которому 1 апреля исполнился 41 год, ответил на креативное поздравление.
"Моя бриллиантовая нога, люблю тебя, баб Лер. Твой дед", — написал певец.
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