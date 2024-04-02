Стало известно, как звезда Comedy Club Марина Кравец назвала свою дочь

Марина Кравец назвала вторую дочку Валерией

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юмористка и звезда Comedy Club Марина Кравец стала мамой во второй раз 13 марта. В беседе с Super она раскрыла имя новорожденной малышки — вместе с мужем они назвали дочь Валерией.

Фото: youtube.com by канал ОХ is licensed under public domain

Известно, что Кравец в ближайшее время собирается стать гостьей передачи "Утро. ТНТ", где поделится более подробно рутинными делами молодой мамы двоих детей.

Марина Кравец счастлива в браке с Аркадием Водаховым, генеральным продюсером телеканала ТНТ. Они вместе учились в университете и играли в КВН. Впервые стали родителями в 2020 году — на свет появилась их дочь Вероника.

В настоящее время Марина Кравец активно участвует в различных телешоу, например, вместе с Гариком Харламовым ведет проект "Конфетка" на ТНТ.

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