Внучка Боярского с пышными формами опровергла пластику груди

Внучка Михаила Боярского показала редкое фото и опровергла увеличение груди

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Внучка народного артиста РФ Михаила Боярского Екатерина ответила на обвинения в увеличении груди и показала фото, на котором ей 16 лет.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Екатерины Боярской в Инстаграм is licensed under public domain

По словам девушки, такой внушительный бюст у нее был уже в подростковом возрасте.

"Не было у меня никогда пластических операций", — написала она на критику от подписчиков.

Она поделилась и тем, что совсем недавно весила 63 килограмма, но ей удалось избавиться от десяти лишних — в настоящее время ее вес составляет 53 килограмма.

Екатерина рассказала и о том, что в настоящее время она свободна.

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