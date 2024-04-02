Внучка Боярского с пышными формами опровергла пластику груди

Внучка народного артиста РФ Михаила Боярского Екатерина ответила на обвинения в увеличении груди и показала фото, на котором ей 16 лет.
По словам девушки, такой внушительный бюст у нее был уже в подростковом возрасте.
"Не было у меня никогда пластических операций", — написала она на критику от подписчиков.
Она поделилась и тем, что совсем недавно весила 63 килограмма, но ей удалось избавиться от десяти лишних — в настоящее время ее вес составляет 53 килограмма.
Екатерина рассказала и о том, что в настоящее время она свободна.
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