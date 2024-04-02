Признание Максима Галкина* о заброшенном замк. Что происходит с Аллой Пугачевой?

Алла Пугачёва и Максим Галкин*: жизнь на вилле в Израиле и брошенный замок в деревне Грязь

0:32 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Алла Пугачёва и Максим Галкин* уже более двух лет проживают в Израиле со своими детьми. Они обосновались на вилле в курортной Кесарии, где Галкин занимается садоводством, выращивая различные фрукты и овощи.

Фото: "Алла Пугачева" by Michail Popov is licensed under CC BY-SA 3.0.

Во время общения с публикой Максим Галкин* упомянул свой заброшенный замок в деревне Грязь, оцененный в один миллиард рублей, но заявил, что пока не спешит его продавать. Новые жильцы поместья используют его для выращивания овощей и фруктов.

* — признан иностранным агентом.