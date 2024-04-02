Признание Максима Галкина* о заброшенном замк. Что происходит с Аллой Пугачевой?

Алла Пугачёва и Максим Галкин* уже более двух лет проживают в Израиле со своими детьми. Они обосновались на вилле в курортной Кесарии, где Галкин занимается садоводством, выращивая различные фрукты и овощи.
Во время общения с публикой Максим Галкин* упомянул свой заброшенный замок в деревне Грязь, оцененный в один миллиард рублей, но заявил, что пока не спешит его продавать. Новые жильцы поместья используют его для выращивания овощей и фруктов.
* — признан иностранным агентом.
Стало известно, чем полезны ежедневные приседания.