Спилберг шокировал аудиторию своими словами. Что он сказал?

Стивен Спилберг, получивший награду от Университета Южной Калифорнии за его работу в Фонде Шоа, выразил осторожное предостережение и надежду.
В своей речи он отметил, что после прослушивания свидетельств выживших во время Холокоста "эхо истории невозможно не услышать в нашем современном климате".
Спилберг выразил опасения по поводу радикальных взглядов, которые, по его мнению, создают "опасную среду" и приводят к "обществу, которое больше не отмечает различия". Он также подчеркнул важность сохранения истории, упомянув инициативы Фонда Шоа по сбору свидетельств о Холокосте и атаках ХАМАСа в Израиле.
Стало известно, чем полезны ежедневные приседания.