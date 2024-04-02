Спилберг шокировал аудиторию своими словами. Что он сказал?

Стивен Спилберг призвал к борьбе с радикальными взглядами и антисемитизмом

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Стивен Спилберг, получивший награду от Университета Южной Калифорнии за его работу в Фонде Шоа, выразил осторожное предостережение и надежду.

Фото: openverse by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0

В своей речи он отметил, что после прослушивания свидетельств выживших во время Холокоста "эхо истории невозможно не услышать в нашем современном климате".

Спилберг выразил опасения по поводу радикальных взглядов, которые, по его мнению, создают "опасную среду" и приводят к "обществу, которое больше не отмечает различия". Он также подчеркнул важность сохранения истории, упомянув инициативы Фонда Шоа по сбору свидетельств о Холокосте и атаках ХАМАСа в Израиле.