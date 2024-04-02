Певица Кристина Орбакайте поздравила дочку Клаву с 12-летнием

Певица Кристина Орбакайте опубликовала поздравительное видео в честь дня рождения дочки Клавы.
Певица разметила в своём Инстаграм* кадры, на котором они с мужем Михаилов Земцовым обнимают и целуют дочку.
"С днём рождения, Клавочка", — сказали хором счастливые родители.
Певица пояснила под видео, что её дочке исполнилось 12 лет.
Ранее сообщалось, что гастрольный тур Кристины Орбакайте по городам России сорвался.
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