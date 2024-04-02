Карл III возвращается. Что изменилось после его появления в свет?

Король Карл III возвращается к обязанностям после обнародования диагноза

0:30 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После того, как британский двор обнародовал диагноз Карла III, король долго не появлялся перед публикой. Однако в последний день марта он вышел на пасхальную службу в Виндзоре.

Фото: openverse.org by LaertesCTB is licensed under CC BY 2.0.

Западные СМИ сообщают, что Карл постепенно будет возвращаться к своим обязанностям, но в связи с новыми реалиями в правилах предпринимаются изменения.

Теперь король будет сидеть отдельно от других членов королевской семьи во время службы, чтобы защитить его от инфекций во время усиленного лечения.