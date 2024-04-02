Карл III возвращается. Что изменилось после его появления в свет?

После того, как британский двор обнародовал диагноз Карла III, король долго не появлялся перед публикой. Однако в последний день марта он вышел на пасхальную службу в Виндзоре.
Западные СМИ сообщают, что Карл постепенно будет возвращаться к своим обязанностям, но в связи с новыми реалиями в правилах предпринимаются изменения.
Теперь король будет сидеть отдельно от других членов королевской семьи во время службы, чтобы защитить его от инфекций во время усиленного лечения.
Стало известно, чем полезны ежедневные приседания.