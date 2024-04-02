Ким Кардашьян отметила пасху в элегантном платье

Ким Кардашьян отметила Пасху с семьей

0:34 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ким Кардашьян отметила Пасху с семьей в своем особняке, где устроила праздник с соответствующими украшениями, включая шоколадные яйца, сладости, цветы и ветки вербы.

Фото: инстаграм аккаунт Ким Кардашьян

Вместе за праздничным столом собрались дети от Канье Уэста и ее мама, 68-летняя Крис Дженнер.

Ким блеснула в белоснежном облегающем платье с глубоким декольте, дополненном массивным крестом на цепочке, и собрала волосы в пучок. Ранее также стало известно, что Ким сыграет главную роль в триллере известного режиссера.