Ким Кардашьян отметила пасху в элегантном платье

Ким Кардашьян отметила Пасху с семьей в своем особняке, где устроила праздник с соответствующими украшениями, включая шоколадные яйца, сладости, цветы и ветки вербы.
Вместе за праздничным столом собрались дети от Канье Уэста и ее мама, 68-летняя Крис Дженнер.
Ким блеснула в белоснежном облегающем платье с глубоким декольте, дополненном массивным крестом на цепочке, и собрала волосы в пучок. Ранее также стало известно, что Ким сыграет главную роль в триллере известного режиссера.
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