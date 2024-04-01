Скандальное решение Канье Уэста: дети отправились в отдельном SUV

Канье Уэст позволил своим детям отправиться в отдельном автомобиле

0:33 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Канье Уэст и его супруга Бьянка Ченсори разрешили своим троим детям отправиться в отдельном автомобиле после празднования Пасхи.

Фото: инстаграмм аккаунт yeezymafia

По дороге из кинотеатра в Уэствуде, где семья провела время, дети, в сопровождении взрослого, ушли вперед к автомобилю, в то время как Канье и Бьянка пошли к другому автомобилю. Некоторые критикуют Канье за это решение, однако кажется, что дети были в безопасности, так как их сопровождал взрослый.

В целом семья провела удачный праздник Пасхи, посетив ресторан и кинотеатр.