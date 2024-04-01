Скандальное решение Канье Уэста: дети отправились в отдельном SUV

Канье Уэст и его супруга Бьянка Ченсори разрешили своим троим детям отправиться в отдельном автомобиле после празднования Пасхи.
По дороге из кинотеатра в Уэствуде, где семья провела время, дети, в сопровождении взрослого, ушли вперед к автомобилю, в то время как Канье и Бьянка пошли к другому автомобилю. Некоторые критикуют Канье за это решение, однако кажется, что дети были в безопасности, так как их сопровождал взрослый.
В целом семья провела удачный праздник Пасхи, посетив ресторан и кинотеатр.
Стало известно, чем полезны ежедневные приседания.