Шоумен Сергей Светлаков рассказал о неприятии Ургантом и Мартиросяном брака Цекало с Дариной Эрвин

Светлаков заявил, что Ургант и Мартиросян не приняли брак Цекало с Эрвин

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сергей Светлаков объяснил, почему брак Александра Цекало с Дариной Эрвин пришёлся не по душе Ивану Урганту и Гарику Мартиросяну.

Фото: Инстаграм Дарины Эрвин

В 2019 году Цекало взял в жёны знойную красотку Дарину Эрвин и переехал с возлюбленной в США. Этот шаг не понравился близким друзьям шоумена, с которым они вели общие проекты.

Светлаков отметил, что общается со всеми коллегами по шоу "Прожекторперисхилтон", кроме Александра Цекало.

Комик считает, что Александр Цекало "самоликвидировался", так как у него произошли перемены в личной жизни.

"Мы, видимо, не так ярко, как бы он хотел, это поддержали… Точнее, не поддержали его в этот момент. Ему было очень обидно. И он удалился из всех общих чатов", — рассказал Светлаков в шоу "Стрелец-молодец".

Шоумен объяснил, что Иван Ургант и Гарик Мартиросян воспринимали бывшею жену Цеколо Викторию как часть своего коллектива, поэтому не могли встать на сторону Цекало.