Бывшая жена рэпера Моргенштерна* Дилара Зинатуллина показала возлюбленного

Экс-супруга рэпера Моргенштерна* начала встречаться с видеоблогером Бустером

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывшая супруга рэпера Моргентшетрна* Дилара Зинатуллина рассекретила личность своего жениха.

Фото: Инстаграм Дилары Зинатуллиной

Экс-жена Алишера Моргенштерна* опубликовала серию романтических снимков в компании блогера Вячелава Леонтьева, которого знают на просторах сети под псевдонимом Бустер.

"Люблю тебя", — подписал стример под совместными снимками с Диларой.

Данная новость очень обрадовала Дарью Зотееву, известную как Инстасамка.

Публика поинтересовалась, не является ли новость первоапрельской шуткой. На что подписчики получили отрицательный ответ от Дилары.

Ранее Агата Муцениеце опубликовала романтический снимок с красавцем-мужчиной.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом