Родившуюся в Таджикистане певицу Манижу проверят на оправдание терроризма из-за поста в соцсетях

Следственный Комитет России проверит певицу Манижу Сангин по статье об оправдании терроризма после слов о теракте в "Крокусе". Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Жалобу в СК подал соучредитель Фонда защиты национального и исторического наследства Александр Карабанов. Он считает, что заявление артистки о "публичной пытке" террористов при задержании требует экспертизы.
Уроженка Таджикистана выступила с обращением в своих соцсетях 27 марта, в котором предсказала те последствия, которые якобы обрушатся на всех таджиков после случившегося в "Крокус Сити Холле".
22 марта четверо вооружённых мужчин, жители Таджикистана, открыли огонь по безоружным зрителям в концертном зале в Красногорске и подожгли зал. В результате теракта погибли свыше ста человек, из них пятеро детей. Все подозреваемые задержаны и находятся под арестом.
Ранее Лера Кудрявцева рассказала о восстановлении после перелома.
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