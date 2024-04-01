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61-летняя жена Александра Малинина похвасталась фигурой в обтягивающем купальнике

Жена Александра Малинина показала фигуру в купальнике

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Шоу-бизнес

Супруга певца Александра Малинина Эмма в своем блоге опубликовала фото в купальнике и рассказала, как предпочитает ухаживать за ногами.

Жена Александра Малинина показала фигуру в купальнике
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Эммы Малилининой is licensed under public domain

Она отметила, что старается сохранять вены в хорошем состоянии, потому что именно так может позволить себе красиво взрослеть.

"Предпочитаю кремы для ног с медицинским акцентом (стимулирующие, тонизирующие, охлаждающие, успокаивающие), а не антицеллюлитные. Еще обожаю массажные щетки, которые надеваются на руку. Прекрасно подходят для скраба или просто массажа (все движения от щиколотки наверх)", — поделилась она.

Эмма Малинина рассказывала, что занимается спортом три раза в неделю для поддержания фигуры. Помимо этого она следит за питанием и обращается к косметологам.

Ранее жена Брюса Уиллиса поздравила старшую дочь с 12-летием.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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