Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса поделилась редким снимком 12-летней дочери от актера

Жена тяжелобольного голливудского актера Брюса Уиллиса в своем блоге опубликовала редкие фотоснимки со старшей дочерью Мэйбл Рэй, которой исполнилось 12 лет.
Она пожелала своей наследнице продолжать сиять ярко.
К поздравлениям девочке присоединились и многочисленные поклонники фотомодели. Они отметили, что она похожа на мать и пожелали ей быть счастливой.
Брюс Уиллис и Эмма Хеминг поженились в 2009 году. В их браке родились двое дочерей – Мэйбл Рэй и Эвелин Пенн. Помимо этого у голливудского актера есть три старшие дочери от бывшей супруги, актрисы Деми Мур. В настоящее время они сохраняют дружеские отношения – актриса постоянно навещает бывшего возлюбленного из-за быстро прогрессирующего заболевания.
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