Появилось последнее видео с Либерж Кпадону, которое стало пророческим

Либерж Кпадону записала пророческое видео незадолго до смерти

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Экс-участница "Дома-2" Либерж Кпадону записала пророческое видео незадолго до смерти, в котором говорила о необходимости дружеских отношений с соседями. Именно они почувствовали неприятный запах из ее квартиры и вызвали спасателей.

Фото: youtube.com by канал ДОМ-2 Реалити is licensed under public domain

И хотя соседи ничем не смогли помочь умершей женщине, она говорила в видеоролике о том, что именно те, кто живет рядом скорее всего первыми придут на помощь.

Официальная причина смерти женщины пока не называется. Известно, что у нее был диагностирован сахарный диабет, а в прошлом году в легком обнаружили новообразование.

14 февраля она записала ролик со слезами на глазах и призвала за нее молиться. При этом она попросила не поминать ее лихом, "если что".

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