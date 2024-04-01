Появилось последнее видео с Либерж Кпадону, которое стало пророческим

Экс-участница "Дома-2" Либерж Кпадону записала пророческое видео незадолго до смерти, в котором говорила о необходимости дружеских отношений с соседями. Именно они почувствовали неприятный запах из ее квартиры и вызвали спасателей.
И хотя соседи ничем не смогли помочь умершей женщине, она говорила в видеоролике о том, что именно те, кто живет рядом скорее всего первыми придут на помощь.
Официальная причина смерти женщины пока не называется. Известно, что у нее был диагностирован сахарный диабет, а в прошлом году в легком обнаружили новообразование.
14 февраля она записала ролик со слезами на глазах и призвала за нее молиться. При этом она попросила не поминать ее лихом, "если что".
Ранее Агата Муцениеце заинтриговала поклонников романтическими фотографиями с ведущим.
Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.