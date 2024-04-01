Муцениеце намекнула на роман с телеведущим Иваном Чуйковым

Агата Муцениеце опубликовала романтичные кадры с ведущим Иваном Чуйковым

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Агата Муцениеце в своем блоге поделилась романтичными кадрами с ведущим Иваном Чуйковым. Подписчики уверяют, что ей подходит такой мужчина.

Фото: youtube.com by канал Agata Muceniece is licensed under public domain

Артистка опубликовала свежие фотоснимки 1 апреля в День смеха и кратко написала: "В каждой шутке…", поэтому интернет-пользователи сочли, что фотосессия двух знаменитостей лишь часть какого-то проекта.

При этом некоторые поклонники верят, что Агата Муцениеце обязательно обретет личное счастье после развода. Личность Ивана Чуйкова они оценили по достоинству и заверили, что бывший актрисы "меркнет на его фоне".

В прошлом году Муцениеце приписывали романы с разными мужчинами — ресторатором Владимиром Перельманом, стоматологом Александров, но она слухи не подтвердила. Также в Сети появилась информация о кратковременных отношениях звезды с коллегой, актером Никитой Кологривым, который ради нее бросил жену.

Ранее бывший муж Либерж Кпадону прокомментировал ее смерть.