"Очень странно": бывший муж Кпадону удивлен деталями ее смерти

Бывший муж скончавшейся Кпадону не общался с ней восемь лет

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывший муж экс-участницы "Дома-2" Либерж Кпадону Евгений Руднев в беседе с Super заявил, что не общался с ней последние восемь лет.

Фото: youtube.com by канал STARHIT is licensed under public domain

Он пояснил, что не считает нужным рассуждать о проблемах женщины, которая умерла.

"Должна была ли вообще проходить эта операция, может, ее и не было, никто не знает. Очень странно, что родители ее с ней месяц не общались", — поделился мужчина.

Либерж Кпадону нашли мертвой в квартире после того, как соседи пожаловались на неприятный запах из квартиры. В СМИ появилась информация, что женщина пролежала мертвой 41 день, и при этом никто не спохватился из-за ее отсутствия.

Впоследствии очевидцы рассказали, что видели экс-участницу телестройки живой еще 21 марта. У женщины был диагностирован рак легкого и сахарный диабет.

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