Волочкова не пошла на скандальную "голую" вечеринку Ивлеевой из-за внутреннего предчувствия

Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала в шоу "Алена, блин!", что не пошла на "голую" вечеринку Анастасии Ивлеевой, так как предчувствовала скандал.
Звезда балета пояснила, что ее звали на мероприятие, но она решила отказаться.
"Я понимала, что будет какой-то вертеп, и мне это не нужно", — объяснила она.
Волочкова рассказала и о том, что Ивлеева вместе со съёмочной командой была у нее дома, а затем распространяла нелицеприятные слухи о балерине. Анастасия считает, что с этим может быть связано и слитое в Сеть видео.
В январе 2024 года в Сети появилось видео, на котором Волочкова танцует в нетрезвом виде с актером Никитой Джигурдой.
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