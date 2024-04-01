Волочкова не пошла на скандальную "голую" вечеринку Ивлеевой из-за внутреннего предчувствия

Анастасия Волочкова не пошла на "голую" вечеринку из-за плохого предчувствия

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала в шоу "Алена, блин!", что не пошла на "голую" вечеринку Анастасии Ивлеевой, так как предчувствовала скандал.

Фото: youtube.com by канал Алена, блин! is licensed under public domain

Звезда балета пояснила, что ее звали на мероприятие, но она решила отказаться.

"Я понимала, что будет какой-то вертеп, и мне это не нужно", — объяснила она.

Волочкова рассказала и о том, что Ивлеева вместе со съёмочной командой была у нее дома, а затем распространяла нелицеприятные слухи о балерине. Анастасия считает, что с этим может быть связано и слитое в Сеть видео.

В январе 2024 года в Сети появилось видео, на котором Волочкова танцует в нетрезвом виде с актером Никитой Джигурдой.

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