77-летняя Татьяна Васильева рассказала о многочисленных переломах из-за работы

Татьяну Васильеву без очереди принимают в травмпункте из-за постоянных переломов

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса театра и кино Татьяна Васильева в программе "Звезды сошлись" призналась, что в местном травмпункте ее всегда принимают без очереди из-за постоянных переломов.

Фото: youtube.com by канал ЭМПАТИЯ МАНУЧИ is licensed under public domain

Артистка пояснила, что все травмы получила на сцене театра. Даже сейчас она продолжает самоотверженно относиться к работе и не отказывается от сложных трюков.

"Плечо сломано, две лучевых кости и запястье на одной руке, две лучевых кости на другой руке, два больших пальца на ногах сломаны. Всё на сцене!" — рассказала народная артистка России.

При этом она пояснила, что ломала все конечности, но никогда не останавливала спектакли или съемки картин. Таким образом она не хотела подводить команду и зрителей.

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