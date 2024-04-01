Гоген Солнцев поделился страшными подробностями домашних родов его 45-летней возлюбленной

Гоген Солнцев мог потерять жену и ребенка во время домашних родов в ванне

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Шоумен и артист Гоген Солнцев в беседе с «КП» заявил, что отговаривал 45-летнюю жену Полину рожать дома, но она настояла. Если бы не помощь профессиональной акушерки, все могло бы закончиться печально.

Фото: Телеграм by личный Телеграм-канал Гогена Солнцева is licensed under public domain

Новоиспеченный отец рассказал, что Полина была уверена в себе, так как у нее уже есть двое взрослых сыновей от первого брака.

«У меня же нет никакого медицинского образования, я лишь подавал полотенца, как ассистент. А потом все вышло из-под контроля, и я думал, что еще чуть-чуть и потеряю ее и ребенка. Не хочу делиться всеми подробностями, но было страшно», – рассказал артист.

Бывший участник «Дома-2» призвал поклонников не совершать их ошибки и обязательно отправляться в роддом, где окажут квалифицированную помощь. Он назвал домашние роды опасным мероприятием.

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