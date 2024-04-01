Певица Мадонна наняла бригаду стерилизаторов, которые уничтожают частички её ДНК

В команде певицы Мадонны работают стерилизаторы

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Мадонна борется с попытками похищения её ДНК-материала.

Фото: Инстаграм Мадонны

Культовая звезда США Мадонна опасается, что кто-то может похитить частичку её тела с целью завлядеть её ДНК-информацией.

Как сообщают иностранные СМИ, в команде Мадонны есть стерилизаторы. Это люди, не допускающие кражу ДНК-информации артистки.

После того, как Мадонна уходит из гримёрки, команда стерилизаторов тщательно очищает поверхность, с которыми соприкасалась певица, от остатков волос, частичек кожи и слюны. Только после самой тщательной уборки допускается, чтобы кто-то вошёл в помещение, где находилась Мадонна.

Ранее певица Мадонна застыдила фаната-инвалида на своём концерте.