Киркоров раскрыл секрет "ушедшего" со сцены Валерия Леонтьева

Народный артист России Филипп Киркоров в эфире программы "Ты не поверишь!" заявил, что его коллега, певец Валерий Леонтьев обязательно вернется на сцену после отпуска.
Киркоров пояснил, что его 75-летний товарищ никуда не уходил, а просто взял время для отдыха.
"Он за столько лет так наездился, что сейчас просто имеет право отдохнуть!" — подчеркнул артист.
19 марта появилась информация, что Валерий Леонтьев покидает эстраду без прощальных гастролей. Проживающий в Майами музыкант хочет, чтобы зрители запомнили его молодым.
Ранее певица Валерия отменила трибьют-концерт в Москве после теракта.
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