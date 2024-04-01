Киркоров раскрыл секрет "ушедшего" со сцены Валерия Леонтьева

Филипп Киркоров сообщил о возвращении Валерия Леонтьева на сцену после отпуска

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Народный артист России Филипп Киркоров в эфире программы "Ты не поверишь!" заявил, что его коллега, певец Валерий Леонтьев обязательно вернется на сцену после отпуска.

Фото: youtube.com by канал Валерий Леонтьев is licensed under public domain

Киркоров пояснил, что его 75-летний товарищ никуда не уходил, а просто взял время для отдыха.

"Он за столько лет так наездился, что сейчас просто имеет право отдохнуть!" — подчеркнул артист.

19 марта появилась информация, что Валерий Леонтьев покидает эстраду без прощальных гастролей. Проживающий в Майами музыкант хочет, чтобы зрители запомнили его молодым.

Ранее певица Валерия отменила трибьют-концерт в Москве после теракта.