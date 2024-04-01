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У Филиппа Киркорова дома обнаружили целый "алтарь" для поклонения Алле Пугачёвой

Филипп Киркоров устроил у себя дома "алтарь" в честь Аллы Пугачёвой

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Шоу-бизнес

Интернет-пользователи заметили дома у Филиппа Киркорова музей, посвящённый Алле Пугачёвой.

Филипп Киркоров устроил у себя дома "алтарь" в честь Аллы Пугачёвой
Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

В Сети появились кадры, на которым грустный король российской эстрады сидит за столом, подперев рукой голову, слушая свою музыку о победе любви. 

Сзади у Киркорова подписчики увидели целый "алтарь" в честь Аллы Пугачёвой. На полках собраны куклы в виде Пугачёвой, фотографии и другие предметы, так или иначе связанные с Примадонной. 

Ранее Филипп Киркоров обвинил блогера Давида Манукяна в двуличности.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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