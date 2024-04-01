Стало известно, почему Киркоров обижен на Даву

Певец Филипп Киркоров в эфире шоу "Маска" обвинил Даву в двуличности

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Народный артист России Филипп Киркоров в эфире шоу "Маска" на НТВ намекнул на возможные причины разлада в отношениях с блогером Давидом Манукяном.

Фото: youtube.com by канал ДЖАРАХОВ is licensed under public domain

Изначально председатель членов жюри шоу считал, что Дава скрывается в костюме Акулы, но там оказался певец Артем Качер. Затем Киркоров увидел блогера под маской Перца и упрекнул его в двуличности.

"Какой же вы все-таки романтик, хоть вы и скрываетесь под такой брутальной маской, но вы в душе романтик или так умело вешаете лапшу китайскую на уши", — сказал Киркоров.

Киркоров и Манукян какое-то время дружили и даже записывали совместные треки, но позднее их общение прекратилось.

Ранее блогерша Ида Галич сообщила об отъезде из России в Дубай.