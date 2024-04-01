Анастасия Костенко получила информацию об изменах Дмитирия Тарасова

Анастасия Костенко отреагировала на информацию об изменах Дмитирия Тарасова

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Мать четверых детей Анастасия Костенко объяснила, какие меры предпринимает, чтобы исключить измены Дмитрия Тарасова.

Фото: ВК-аккаунт Дмитрия Тарасова

Костенко рассказала, что периодически получает сообщения от "доброжелателей", которые уверяют её, что Дмитрий Тарасов ей изменяет.

Анастасия отметила, что решила не верить непроверенным данным, однако попросила Тарасова всегда ночевать дома, чтобы между ними не возникало недоверия.

Многодетная мать объяснила супругу, что если между ними посеется недоверие, то хорошей семейной жизни уже не будет. Футболист согласился с женой.

Ранее сообщалось, что Тарасов вложил все семейные деньги в прогоревший бизнес.