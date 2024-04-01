"Она уже на дне": Василий Ливанов обрушился с критикой на Пугачеву

Народный артист РСФСР Василий Ливанов в беседе с "АиФ" заявил, что певица Алла Пугачева вряд ли изменит свое отношение к стране после получения статуса иноагента, но по крайней мере будет "наказана рублем".
Актер уверен, что советская исполнительница даже не поймет, что позорный статус ей будет присвоен за ее "подлые заслуги".
"Можете называть ее иноагентом, не называть — всё равно факт остается фактом, что это приспособленка, которая выслуживается перед иностранцами, поливая грязью россиян и называя их холопами. Ну вы сами подумайте, как человек здравый может назвать россиян холопами и рабами? До чего дойти надо? А Пугачева вот до чего дошла. Дальше куда падать? Дальше куда, я вас спрашиваю? Она уже на дне", — отметил Ливанов.
При этом он считает правильным такое развитие событий, потому что по новому закону Алла Пугачева не сможет зарабатывать на россиянах, к которым не скрывает своего отвращения.
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