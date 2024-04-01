"Она уже на дне": Василий Ливанов обрушился с критикой на Пугачеву

Василий Ливанов с энтузиазмом принимает возможность признать Пугачеву иноагентом

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Народный артист РСФСР Василий Ливанов в беседе с "АиФ" заявил, что певица Алла Пугачева вряд ли изменит свое отношение к стране после получения статуса иноагента, но по крайней мере будет "наказана рублем".

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Актер уверен, что советская исполнительница даже не поймет, что позорный статус ей будет присвоен за ее "подлые заслуги".

"Можете называть ее иноагентом, не называть — всё равно факт остается фактом, что это приспособленка, которая выслуживается перед иностранцами, поливая грязью россиян и называя их холопами. Ну вы сами подумайте, как человек здравый может назвать россиян холопами и рабами? До чего дойти надо? А Пугачева вот до чего дошла. Дальше куда падать? Дальше куда, я вас спрашиваю? Она уже на дне", — отметил Ливанов.

При этом он считает правильным такое развитие событий, потому что по новому закону Алла Пугачева не сможет зарабатывать на россиянах, к которым не скрывает своего отвращения.

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