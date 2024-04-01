Полностью голая Женя Малахова спела на камеру

Беременная Женя Малахова записала песню в обнаженном виде

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Экс-солистка группы Reflex, певица Женя Малахова, ожидающая второго ребенка, в своем блоге появилась обнаженной. Она записала для поклонников песню.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Жени Малаховой в Инстаграм is licensed under public domain

Малахова сняла видеоролик в домашних условиях и поделилась им в своих соцсетях.

"Песня — это всегда хорошая идея", — написала она, исполнив кавер на трек Дуа Липы "Levitating".

Поклонники оценили ее творческий порыв и написали, что им понравилось опубликованное видео.

Женя Малахова счастлива в браке с бизнесменом Андреем Тарасовым, за которого вышла замуж в августе 2020 года. Спустя почти два года они впервые стали родителями — на счет появился их сын Федор.

В марте 2024 года артистка сообщила подписчикам, что находится в ожидании второго малыша.

Ранее дочь Ирины Апексимовой и Валерия Николаева опубликовала редкое фото с мужем.