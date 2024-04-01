Полностью голая Женя Малахова спела на камеру

Экс-солистка группы Reflex, певица Женя Малахова, ожидающая второго ребенка, в своем блоге появилась обнаженной. Она записала для поклонников песню.
Малахова сняла видеоролик в домашних условиях и поделилась им в своих соцсетях.
"Песня — это всегда хорошая идея", — написала она, исполнив кавер на трек Дуа Липы "Levitating".
Поклонники оценили ее творческий порыв и написали, что им понравилось опубликованное видео.
Женя Малахова счастлива в браке с бизнесменом Андреем Тарасовым, за которого вышла замуж в августе 2020 года. Спустя почти два года они впервые стали родителями — на счет появился их сын Федор.
В марте 2024 года артистка сообщила подписчикам, что находится в ожидании второго малыша.
Ранее дочь Ирины Апексимовой и Валерия Николаева опубликовала редкое фото с мужем.
Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.