Дочь Апексимовой впервые появилась на публичном мероприятии с мужем

Актриса Дарья Авратинская (настоящее имя Дарья Николаева) в своем блоге показала редкий снимок с мужем, актером Егором Корешковым, с которым в марте отпраздновала вторую годовщину свадьбы.
Слухи о романе звезд появились в 2021 году после их совместного появления на Балу дебютанток Tatler. До встречи с Апексимовой артист был замечен в романтических отношениях с Юлией Хлыниной и Полиной Максимовой.
Дарья Авратинская — дочь Ирины Апексимовой и Валерия Николаева. После развода родителей решила остаться жить с матерью, но в основном ее воспитанием занималась бабушка из Одессы.
Дарья пошла по стопам знаменитых родителей и выбрала актерскую профессию — так, она играла в Театре Наций, Театре на Таганке и МХАТе им. Чехова.
Егор Корешков прославился участием в таких фильмах, как "Горько!", "257 причин, чтобы жить", "Отель Белград" и других.
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