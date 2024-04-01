Дочь Апексимовой впервые появилась на публичном мероприятии с мужем

Дочь Ирины Апексимовой Дарья показала фото с мужем, актером Егором Корешковым

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Дарья Авратинская (настоящее имя Дарья Николаева) в своем блоге показала редкий снимок с мужем, актером Егором Корешковым, с которым в марте отпраздновала вторую годовщину свадьбы.

Фото: youtube.com by канал Alexey Kopalin is licensed under public domain

Слухи о романе звезд появились в 2021 году после их совместного появления на Балу дебютанток Tatler. До встречи с Апексимовой артист был замечен в романтических отношениях с Юлией Хлыниной и Полиной Максимовой.

Дарья Авратинская — дочь Ирины Апексимовой и Валерия Николаева. После развода родителей решила остаться жить с матерью, но в основном ее воспитанием занималась бабушка из Одессы.

Дарья пошла по стопам знаменитых родителей и выбрала актерскую профессию — так, она играла в Театре Наций, Театре на Таганке и МХАТе им. Чехова.

Егор Корешков прославился участием в таких фильмах, как "Горько!", "257 причин, чтобы жить", "Отель Белград" и других.

Ранее Виктория Боня назвала себя "кабанчиком" из-за лишнего веса.