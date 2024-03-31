У звезды сериала "Солдаты" Романа Мадянова диагностировали онклогию

Актёр Роман Мадянов, известный по роли полковника Колобкова в сериале "Солдаты", заболел онкологией.
61-летний артист жаловался на слабость. После диагностики врачи нашли у Мадянова злокачественную опухоль в лёгких. Ему назначили специальную терапию.
Супруга артиста заверила, что болезнь не мешает Мадянову продолжать работать. Он по-прежнему играет в театральных постановках и снимается в фильмах.
"Сейчас Роман уже дома на лечении, чувствует себя нормально", — цитирует слова жены актёра "МК".
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