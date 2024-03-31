У звезды сериала "Солдаты" Романа Мадянова диагностировали онклогию

У звезды сериала "Солдаты" Романа Мадянова выявила саркому лёгкого

0:34 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Роман Мадянов, известный по роли полковника Колобкова в сериале "Солдаты", заболел онкологией.

Фото: ВК-аккаунт Романа Мадянова

61-летний артист жаловался на слабость. После диагностики врачи нашли у Мадянова злокачественную опухоль в лёгких. Ему назначили специальную терапию.

Супруга артиста заверила, что болезнь не мешает Мадянову продолжать работать. Он по-прежнему играет в театральных постановках и снимается в фильмах.

"Сейчас Роман уже дома на лечении, чувствует себя нормально", — цитирует слова жены актёра "МК".