Юрий Лоза предсказал безрадостое будущее артистов после теракта в "Крокусе": отстанутся без работы

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Юрий Лоза считает, что теракт в "Крокус Сити Холле" больно ударит по артистам

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Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза обеспокоен тем, что в России отменяются концерты после теракта в "Крокус Сити Холле".

Юрий Лоза считает, что теракт в "Крокус Сити Холле" больно ударит по артистам
Фото: ВК-аккаунт Юрия Лозы

Автор и исполнитель хита "Плот" отметил, что в России после атаки террористов на "Крокус" стали массово отменять концерты из-за того, что встревоженные россияне сдают билеты на выступления звёзд.

"Если так дальше пойдёт, вся эстрадная деятельность в нашей стране скукожится до минимума и оставит без работы большинство моих коллег", — выразил своё мнение певец в личном ВК-аккаунте.

Ранее поклонница группы "Пикник" призналась, что боялась приходить на концерт музыкального коллектива в Санкт-Петербурге.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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