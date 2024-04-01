Юрий Лоза предсказал безрадостое будущее артистов после теракта в "Крокусе": отстанутся без работы

Певец Юрий Лоза обеспокоен тем, что в России отменяются концерты после теракта в "Крокус Сити Холле".
Автор и исполнитель хита "Плот" отметил, что в России после атаки террористов на "Крокус" стали массово отменять концерты из-за того, что встревоженные россияне сдают билеты на выступления звёзд.
"Если так дальше пойдёт, вся эстрадная деятельность в нашей стране скукожится до минимума и оставит без работы большинство моих коллег", — выразил своё мнение певец в личном ВК-аккаунте.
Ранее поклонница группы "Пикник" призналась, что боялась приходить на концерт музыкального коллектива в Санкт-Петербурге.
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