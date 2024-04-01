Станислав Садальский раскритиковал идею признать Пугачёву иноагентом: "Павшего льва пинать безопасно"

Садальский заступился за Аллу Пугачёву: "Давайте начнём с депутатов"

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Станислав Садальский считает, что Алла Пугачёва не виновата в проблемах страны. Он призвал обратить внимание на деятельность депутатов.

Фото: "Алла Пугачева" by Michail Popov is licensed under CC BY-SA 3.0.

Заслуженный артист РСФСР не поддержал инициативу признать Аллу Пугачёву иностранным агентом.

Он считает, что стоит говорить о других людях, которые, по его мнению, виноваты в коррупции.

"Давайте начнём с депутатов, которые обворовали страну. Давайте начнём. Что прицепились к Пугачевой? Там миллиарды украдены, про это молчат, а Пугачёву пинают и пинают", — цитирует слова актёра "Газета Ru".

Садальский отметил, что критиковать Аллу Пугачёву безопасно, в то время как нападки на депутатов могут обернуться проблемами.

"Павшего льва пинать безопасно", — объяснил звезда театра и кино.

Ранее Станислав Садальский отказался осуждать Дмитрия Назарова*.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом.