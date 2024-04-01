Актриса Чулпан Хаматова* о русских за рубежом: "Мы никому не нужны"

Чулпан Хаматова* пожаловалась на жизнь за границей

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Чулпан Хаматова* объяснила, как непросто приходится российским звёздам за границей.

Звезда фильма "Страна глухих" отметила, что с грустью смотрит на коллег, которые продолжают работать в России. При этом звезда театра и кино не жалеет о своём решении покинуть РФ.

Хаматова* объяснила, что изначально понимала, что за рубежом её никто не ждёт.

"Мы никому не нужны", — сказала Чулпан в беседе с Елизаветой Осетинской**.

Актриса сказала, что многих уехавших ждёт низкоквалифицированный труд — работа курьером или таксистом. Актёры, по её мнению, могут давать частные уроки профессионального мастерства.

* признана Минюстом РФ иностранным агентом

** признана Минюстом РФ иностранным агентом