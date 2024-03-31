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Сын Ксении Собчак Платон очаровал интернет-пользователей: "Очень похож на дедушку Анатолия"

Ксения Собчак показала очаровательного сына Платона: "Копия покойного дедушки"

0:47
Шоу-бизнес

Ксения Собчак опубликовала видео с сыном Платоном и получила шквал комплиментов в адрес мальчика.

Ксения Собчак показала очаровательного сына Платона: "Копия покойного дедушки"
Фото: Инстаграм Ксении Собчак

Ксения Собчак показала, как проводит каникулы с 7-летним наследником в Объединённых Арабских Эмиратах.

"В этот раз не неделю приехали в Дубай — Платон обожает это место", — написала журналистка под коротким видео с сыном.

Она отметила, что их на отдыхе ждали яркие краски и огромный бассейн.

Интернет-пользователи были просто очарованы сыном Собчак от актёра Максима Виторгана.

"Очень похож на дедушку Анатолия";

"Красивый ребёнок, да и сама Собчак хорошеет с годами";

"Прям копия покойного дедушки", — писали фолловеры под постом Ксении.

Ранее Собчак показала, как сын играет на пианино.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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