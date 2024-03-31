Галкин* показал разговорчивую Пугачёву с детьми в Тель-Авиве: счастливая и обаятельная

Максим Галкин* опубликовал видео из семейного архива с Аллой Пугачёвой и детьми.
Шоумен Максим Галкин* разместил в своём Инстаграм** видео с Примадонной, сыном Гарри и дочкой Лизой.
"2015 год, по пути в зоопарк Тель-Авива", — гласит подпись под видео.
На кадрах улыбающаяся народная артистка СССР рассказывает детям о животных в зоопарке.
Подписчики отметили, что певица выглядить очень счастливой.
"Солнечные, светлые, прекрасные";
"Счастливая женщина, умная, талнтливая. Дай Бог ей здоровья";
"Какая он счастливая и обаятельная", — писали интернет-пользователи под постом Галкина.
Ранее Ксения Собчак объяснила, почему Аллу Пугачёву нельзя объявлять иностранным агентом.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом;
** социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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