Галкин* показал разговорчивую Пугачёву с детьми в Тель-Авиве: счастливая и обаятельная

Галкин* показал улыбающуюся Пугачёву с детьми в Израиле

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Максим Галкин* опубликовал видео из семейного архива с Аллой Пугачёвой и детьми.

Фото: Инстаграм Максима Галкина

Шоумен Максим Галкин* разместил в своём Инстаграм** видео с Примадонной, сыном Гарри и дочкой Лизой.

"2015 год, по пути в зоопарк Тель-Авива", — гласит подпись под видео.

На кадрах улыбающаяся народная артистка СССР рассказывает детям о животных в зоопарке.

Подписчики отметили, что певица выглядить очень счастливой.

"Солнечные, светлые, прекрасные"; "Счастливая женщина, умная, талнтливая. Дай Бог ей здоровья"; "Какая он счастливая и обаятельная", — писали интернет-пользователи под постом Галкина.

Ранее Ксения Собчак объяснила, почему Аллу Пугачёву нельзя объявлять иностранным агентом.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом;

** социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской