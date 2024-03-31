Секреты личной жизни Владимира Преснякова: рок-н-рольные тусовки и случаи измены

Путь Владимира Преснякова: от новатора советской поп-сцены к семейным интригам

0:34 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В конце 80-х Владимира Преснякова называли новатором на советской поп-сцене, но его слава пришла раньше, чем семейное счастье. С детства проявлялась его артистическая жилка, хотя он не был склонен к следованию правилам.

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После исключения из училища начал активно развиваться в музыкальной сфере. Его отношения с Кристиной Орбакайте были сложными из-за различий в образе жизни и профессиональных амбиций.

Впрочем, их разрыв не был единственным вызовом — Пресняков сталкивался с гражданскими скандалами и подозрениями в измене.