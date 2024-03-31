Рэпер Моргенштерн* собрал 15 миллионов на помощь пострадавшим в теракте

Алишер Моргенштерн* перечислил более 12 миллионов рублей пострадавшим в результате теракта в "Крокусе"

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Рэпер Алишер Моргенштерн* собрал 15 миллионов рублей на помощь пострадавшим в результате теракта в "Крокусе" 22 марта. Он уже перечислил более 12 миллионов рублей пострадавшим.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Для выявления нуждающихся Моргенштерн* использовал специальный бот, который собирал информацию о пострадавших, а затем вмешивались живые люди для выбора наиболее нуждающихся в помощи.

На данный момент рэпер помог 12 семьям, наградил героев, спасших жизни зрителям, и перечислил деньги врачам, работавшим в ту ночь.

* — признан иностранным агентом.