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Рэпер Моргенштерн* собрал 15 миллионов на помощь пострадавшим в теракте

Алишер Моргенштерн* перечислил более 12 миллионов рублей пострадавшим в результате теракта в "Крокусе"

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Шоу-бизнес

Рэпер Алишер Моргенштерн* собрал 15 миллионов рублей на помощь пострадавшим в результате теракта в "Крокусе" 22 марта. Он уже перечислил более 12 миллионов рублей пострадавшим.

Алишер Моргенштерн* перечислил более 12 миллионов рублей пострадавшим в результате теракта в "Крокусе"
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Для выявления нуждающихся Моргенштерн* использовал специальный бот, который собирал информацию о пострадавших, а затем вмешивались живые люди для выбора наиболее нуждающихся в помощи.

На данный момент рэпер помог 12 семьям, наградил героев, спасших жизни зрителям, и перечислил деньги врачам, работавшим в ту ночь.

* — признан иностранным агентом.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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