Рэпер Моргенштерн* собрал 15 миллионов на помощь пострадавшим в теракте

Рэпер Алишер Моргенштерн* собрал 15 миллионов рублей на помощь пострадавшим в результате теракта в "Крокусе" 22 марта. Он уже перечислил более 12 миллионов рублей пострадавшим.
Для выявления нуждающихся Моргенштерн* использовал специальный бот, который собирал информацию о пострадавших, а затем вмешивались живые люди для выбора наиболее нуждающихся в помощи.
На данный момент рэпер помог 12 семьям, наградил героев, спасших жизни зрителям, и перечислил деньги врачам, работавшим в ту ночь.
* — признан иностранным агентом.
Два эксперта делятся своими предпочтениями в домашнем уходе за кожей, направленном на профилактику появления морщин и борьбу с признаками старения, а также в салонных процедурах от филлеров до плазмотерапии.