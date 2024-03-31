Валентина Талызина рассказала судьбу Аллы Пугачевой

Талызина: «Алла Пугачева молчала бы в тряпочку и не вякала»

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Валентина Талызина выразила свое мнение о возможном признании Аллы Пугачевой иноагентом после ее эмиграции из России и скандальных высказываний. Талызина уверена, что Пугачева лишилась любви поклонников и наговорила столько, что это не прощается.

Фото: "Алла Пугачева" by Michail Popov is licensed under CC BY-SA 3.0.

Она выразила уверенность, что Алла Борисовна скоро может пожалеть о своем решении и захотеть вернуться в Россию. Также Талызина высказала критику в адрес Пугачевой, утверждая, что та не сможет прижиться за границей и уже совершила большую ошибку, бросив свою душу в ад.

"Алла Пугачева молчала бы в тряпочку и не вякала бы. Уехала, ну и уехала! Хорошо ей там жить, ну и хорошо! Чего она вякает про страну, про людей, которые ее здесь боготворили!", — кипятится Валентина Илларионовна.